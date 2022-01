Kosovo-Usa: primo incontro tra premier Kurti e nuovo ambasciatore Hovenier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La regione dei Balcani necessita dell'attenzione degli Stati Uniti e dell'Unione europea per neutralizzare l'influenza aggressiva russo-serba", ha detto la presidente kosovara Osmani, nel corso del suo intervento di fine anno davanti all'Assemblea nazionale. “Le idee del secolo scorso che mirano alla segregazione e non all'integrazione, che mirano alla divisione su linee etniche e non alla multietnicità, non sono né a vantaggio del Kosovo, né a vantaggio della regione. Tali idee creeranno conflitto e non funzionalità", ha affermato Osmani, esprimendo sorpresa che nonostante l'attuale preoccupante situazione in Bosnia ed Erzegovina, ci siano ancora "voci" secondo le quali il Kosovo creerebbe "crisi simili", in riferimento alla mancata istituzione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba. "Vi invito tutti a lavorare insieme nel rifiutare queste idee del secolo scorso e a portare avanti le idee del 21mo secolo che promuovono l'armonia, l'integrazione e la convivenza", ha aggiunto Osmani. (segue) (Alt)