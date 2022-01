Hong Kong: sospensione didattica in presenza per materne e primarie da venerdì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong sospenderà la didattica in presenza nelle scuole materne e primarie a partire da venerdì prossimo, 14 gennaio, in conseguenza dell’alta trasmissione della variante Omicron nella municipalità. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione locale, Carrie Lam, precisando che la misura resterà in vigore per tre settimane. Al ritorno in aula, i bambini al di sopra dei cinque anni avranno la possibilità di essere vaccinati con il vaccino Sinovac. Lam ha anche annunciato l’istituzione di un fondo da 640 milioni di dollari a sostegno di cinema, discoteche e altri esercizi commerciali costretti alla chiusura dalla mezzanotte del 7 gennaio scorso. (Cip)