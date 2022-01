© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande dolore mi stringo alla famiglia, agli amici, ai colleghi di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. È una perdita enorme per le istituzioni europee e la politica tutta, non soltanto per il Pd, il gruppo dei Socialisti e Democratici e il Pse. Porteremo sempre con noi la sua forza gentile". Lo afferma il deputato di Leu, Stefano Fassina, in una nota.(Com)