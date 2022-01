Tunisia-Ue: capo sindacato Ugtt riceve ambasciatore Cornaro, focus su situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario dell'Unione generale del lavoro della Tunisia (Ugtt), Noureddine Taboubi, ha discusso nel corso di un incontro con l'ambasciatore dell'Unione Europea, Marcos Cornaro, la questione dei negoziati con il Fondo monetario internazionale. Lo ha riferito il quotidiano dell'organizzazione sindacale "Echaab", affermando che l'ambasciatore Cornaro ha sottolineato in questo contesto l'importanza della posizione del sindacato "affinché la Tunisia esca dalla sua difficile situazione e porti al successo della transizione democratica". Cornaro ha affermato che la Tunisia può uscire da questa situazione solo attraverso il dialogo e il partenariato. Durante l'incontro è stata discussa anche la situazione economica, soprattutto alla luce della diffusione della pandemia del Covid-19 e delle relazioni bilaterali tra la Tunisia e l'Unione, oltre ai meccanismi per sostenere il Paese nordafricano in questa difficile circostanza che sta attraversando.(Tut)