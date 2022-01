Cina: Covid, oltre 57 mila persone in quarantena domiciliare a Zhengzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 57.400 persone sono sottoposte a quarantena domiciliare a Zhengzhou, capoluogo cinese della provincia centrale di Henan. È l’ultimo bollettino del Centro di comando epidemico, che riferisce di altre 8.528 persone in isolamento presso strutture predisposte dallo Stato. Nella conferenza stampa convocata oggi, l’autorità sanitaria ha annunciato la costruzione di nuove strutture preposte alla quarantena, che attualmente ammontano a 80 hotel e 9.780 camere. E' stata decretata inoltre la chiusura di saloni di bellezza e attività commerciali non essenziali in conseguenza della rapida diffusione della variante Omicron del coronavirus. Il regolare svolgimento delle attività sarà consentito solo a supermercati, banche, farmacie e attività che erogano beni di prima necessità. L’amministrazione ha rivisto i requisiti per usufruire dei mezzi pubblici, la cui capienza è stata ridotta del 50 per cento. Potranno salire a bordo esclusivamente i passeggeri in possesso di certificazione verde in corso di validità e di un test negativo all’acido nucleico effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio. (Cip)