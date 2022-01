Usa: Chicago, raggiunto accordo per la ripresa delle lezioni in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Chicago, Lori Lightfoot, ha raggiunto un accordo con il sindacato cittadino degli insegnanti per consentire la ripresa delle lezioni scolastiche in presenza da domani, 12 gennaio. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che le lezioni nelle scuole pubbliche di quella città dell'Illinois erano sospese da una settimana, a seguito del rifiuto degli insegnanti di tornare in cattedra in un contesto di forte aumento dei casi di Covid-19 negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi il distretto scolastico di Chicago ha cancellato una serie di lezioni, e diverse associazioni dei genitori hanno reagito intentando causa ai sindacati degli insegnanti. Secondo il quotidiano "Chicago Tribune", l'accordo raggiunto dall'amministrazione cittadina col sindacato degli insegnanti prevede la possibilità per i singoli istituti scolastici di passare alla didattica a distanza sulla base del numero di studenti in quarantena o isolamento e del livello dei contagi nelle singole comunità locali. (Nys)