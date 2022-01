Usa: Covid, in vigore l'obbligo di vaccinazione per 80 milioni di lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo di vaccinazione o test periodico contro la Covid-19 per 80 milioni di lavoratori statunitensi decretato dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden è entrato formalmente in vigore ieri, 10 gennaio, mentre la Corte Suprema si prepara ad esprimersi in merito ad una causa che potrebbe invalidare l'intero provvedimento. La battaglia legale in merito all'obbligo di vaccinazione prosegue da mesi: il decreto era già stato bloccato da una corte federale prima di essere nuovamente attuato, contribuendo all'incertezza delle grandi aziende con oltre 100 dipendenti, che in diversi casi hanno annunciato l'intenzione di non applicare l'obbligo. (segue) (Nys)