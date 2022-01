Indonesia: Covid, via libera a 5 vaccini per la somministrazione della terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per il monitoraggio degli alimenti e dei farmaci dell'Indonesia (Fdma) ha concesso l'autorizzazione per l'impiego di emergenza dei vaccini di Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna e Zifivax per la somministrazione della terza dose nell'ambito della campagna nazionale di vaccinazione contro la Covid-19. Lo ha annunciato il direttore dell'agenzia Penny Lukito, che ha citato uno studio interno della Fdma secondo cui la somministrazione non eterologa della terza dose del vaccino SInovac esibirebbe l'efficacia maggiore contro le nuove varianti del Sars-Cov-2, con un incremento dell'immunogeneticità compresa tra 21 e 35 volte entro 28 giorni dalla somministrazione della terza dose. (Fim)