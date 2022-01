Cina-Golfo: segretario generale Ccg Al Hajraf, necessario rafforzare relazioni con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario rafforzare il rapporto di cooperazione tra Cina e Paesi del Golfo. Lo ha dichiarato il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, Nayef al Hajraf, in occasione di una sua visita in Cina accompagnato dai ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrein, rispettivamente Faisal bin Farhan al Saud, Ahmad Nasser al Mohammad al Sabah, Sayyid Badr Hamad al Busaidi e Abdullatif bin Rashid al Zayani. Al Hajraf ha indicato che la visita rappresenta “un'opportunità per rivedere la cooperazione tra Golfo e Cina e per rafforzare sicurezza e stabilità”. Fino a venerdì, 14 gennaio, Pechino ospiterà i capi della diplomazia dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo.(Res)