Usa: Repubblicani e Democratici tornano a scontrarsi sui regolamenti del Senato

- La minoranza repubblicana al Senato federale Usa ha minacciato di innescare un boicottaggio dell'agenda parlamentare forzando voti su questioni spinose come l'oleodotto Keystone XL e il muro di confine con il Messico, se i Democratici daranno ulteriormente seguito ai loro piani per la modifica unilaterale dei regolamenti del Senato, tesa proprio a depotenziare gli strumenti di ostruzionismo codificati noti come "filibuster". I Repubblicani sono pronti anche a forzare voti per tentare di impedire il blocco delle attività petrolifere sugli appezzamenti federali e per arrestare un nuovo regolamento con cui la Casa Bianca ha dato mandato all'Irs - l'autorità fiscale Usa - di acquisire dati personali in merito alle attività bancarie dei singoli individui. Il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer, punta a raccogliere il sostegno necessario tra i suoi colleghi di partito per abbassare unilateralmente la soglia per la calendarizzazione dei provvedimenti da 60 a 50 voti. (Nys)