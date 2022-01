Giappone: Covid, governo pronto ad autorizzare vaccinazione dei minori di 12 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone si appresta ad estendere la campagna nazionale di vaccinazione contro la Covid-19 ai minori di 12 anni, per aiutare il Paese a far fronte alla nuova ondata pandemica causata dalla variante Omicron del coronavirus. Lo ha annunciato oggi il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. Il governo riaprirà gli hub vaccinali affidati alla gestione delle Forze di autodifesa per accelerare la somministrazione della terza dose di vaccino agli anziani, mentre per il resto della popolazione adulta la somministrazione della terza dose inizierà nel mese di marzo, e potrebbe essere condotta con l'impiego di 18 milioni di dosi del vaccino Moderna preordinate dal governo giapponese. (segue) (Git)