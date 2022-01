Giappone: Covid, governo pronto ad autorizzare vaccinazione dei minori di 12 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha firmato la scorsa settimana un provvedimento che ripristina lo stato di "semi-emergenza" pandemica in tre prefetture del Paese che ospitano basi militari statunitensi, a seguito dell'aumento anomalo dei casi di Covid-19 e delle polemiche per la violazione dei protocolli anti-pandemia in vigore in Giappone da parte del dipartimento della Difesa Usa. La decisione è stata assunta a margine di un incontro tra il governo e gli esperti di riferimento per il contrasto alla pandemia. La dichiarazione di "semi-emergenza" interessa Okinawa, Yamaguchi e Hiroshima, e dovrebbe rimanere in vigore sino al 31 gennaio. Il provvedimento consentirà ai governi locali di adottare misure rafforzate per il contenimento del Covid-19, inclusa la chiusura anticipata dei locali della ristorazione, mentre nel Paese cresce l'apprensione per l'incedere di una sesta ondata pandemica. (segue) (Git)