Giappone: Covid, governo pronto ad autorizzare vaccinazione dei minori di 12 anni (5)

- Il provvedimento di "semi-emergenza" è il primo nel suo genere firmato dal premier Kishida, che si è insediato al governo del Paese lo scorso ottobre, quando già la curva dei contagi da Covid-19 nel Paese esibiva un calo invertitosi soltanto nelle ultime settimane. L'irrigidimento delle misure di contrasto alla pandemia è stato richiesto dai governatori delle tre prefetture interessate, che ritengono l'aumento anomalo dei casi di Covid-19 sia dovuto al mancato rispetto delle misure di prevenzione presso le basi militari statunitensi, da cui si sarebbero propagati i focolai della variante Omicron emersi nelle ultime settimane in Giappone. Il governatore di Okinawa, Danny Tamaki, ha affermato nei giorni scorsi che "non c'è alcun dubbio" che le basi Usa siano un fattore determinante nel recente aumento dei casi di Covid-19 nel Paese; il governatore di Yamaguchi, Tsugumasa Muroka, ha citato i risultati delle analisi genomiche condotte su campioni del virus prelevati da dipendenti e residenti delle basi Usa. Il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi ha approfittato della ministeriale nel formato "2+2" coi colleghi statunitensi, che si è tenuta in videoconferenza ieri, 6 gennaio, per chiedere al segretario di Stato Usa Antony Blinken l'imposizione di misure di coprifuoco sanitario presso la basi Usa in Giappone. (segue) (Git)