Giappone: Covid, governo pronto ad autorizzare vaccinazione dei minori di 12 anni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi non hanno effettuato alcun tampone sul personale inviato in Giappone, ignorando i protocolli predisposti dal governo giapponese per evitare la propagazione del Covid-19. Lo ha denunciato il mese scorso il governo giapponese, secondo cui la condotta negligente del Pentagono ha comportato almeno 227 casi di contagio tra militari statunitensi di stanza nella prefettura giapponese meridionale di Okinawa, con un conseguente rischio per la popolazione locale. Secondo le autorità giapponesi, le Forze Usa "non hanno effettuato test per la positività al coronavirus sul personale in partenza dagli Stati Uniti", ignorando l'esplicita richiesta di Tokyo di sottoporre anche i militari statunitensi a protocolli per il contenimento della pandemia. Il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha espresso "profondo rammarico" al comandante delle Forze Usa in Giappone, tenente generale Ricky Rupp. "Abbiamo chiesto agli Stati Uniti di attuare severamente le più severe misure possibili per prevenire la diffusione delle infezioni", ha commentato il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Hirozaku Matsuno. (segue) (Git)