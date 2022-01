Giappone: Covid, governo pronto ad autorizzare vaccinazione dei minori di 12 anni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi di sicurezza sottoscritti da Giappone e Stati Uniti comportano la presenza sul territorio giapponese di un contingente di almeno 50mila militari statunitensi, perlopiù concentrati nel Sud del Paese, e in particolare a Okinawa. Secondo Matsuno, le Forze Usa hanno risposto alla richiesta di chiarimenti del governo giapponese affermando di non condurre test Pcr sui militari in partenza dagli Stati Uniti, e di sottoporli invece a tampone "cinque giorni dopo il loro arrivo (in Giappone), dal momento che i militari sono stati già vaccinati e non lasciano le strutture militari". Il governo giapponese sta tentando di chiarire quanti dei militari statunitensi risultati positivi al coronavirus dopo il loro arrivo in Giappone abbiano contratto la variante Omicron. (Git)