Corea del Sud: a novembre 19mo attivo commerciale mensile consecutivo (2)

- L'output industriale della Corea del Sud ha conseguito a novembre la crescita più marcata da 17 mesi, segnalando una ripresa economica sostenuta nonostante il peggioramento del quadro pandemico nel Paese. Secondo i dati forniti dall'ente statistico sudcoreano, la produzione industriale è aumentata a novembre del 3,2 per cento mensile e del 5,3 per cento annuo, invertendo la contrazione dell'1,9 per cento registrata ad ottobre. Il dato relativo al mese di novembre è il migliore registrato nel Paese da giugno 2020, quando l'output industriale era aumentato del 3,9 per cento su base mensile. Gli investimenti in immobilizzazioni hanno registrato la crescita più sostenuta in sette anni, con un balzo mensile del 10,9 per cento. (segue) (Git)