Corea del Sud: a novembre 19mo attivo commerciale mensile consecutivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima di fiducia dei consumatori della Corea del Sud è peggiorato nel mese di dicembre, in risposta al nuovo restringimento delle misure per la prevenzione della pandemia decretato dal governo di quel Paese. L'indice composito della fiducia dei consumatori elaborato dalla Banca di Corea è calato a 103,9 punti a dicembre, in calo di 3,7 punti rispetto al mese precedente. Si tratta del primo caso da quattro mesi a questa parte, direttamente connesso alle misure di distanziamento sociale reintrodotto dal governo a seguito del forte aumento della curva dei contagi registrata nelle scorse settimane. Hanno perso terreno anche sotto-indici quali quello relativo alle aspettative riguardo la situazione economica, che ha ceduto otto punti attestandosi a 88. (segue) (Git)