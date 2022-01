Mongolia: il mercato azionario ha guadagnato il 133 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato azionario della Mongolia ha conseguito la crescita più sostenuta rispetto a qualunque altra piazza d'affari mondiale nel 2021, con un guadagno del 133 per cento reso possibile dai preparativi degli investitori in vista di importante offerte pubbliche iniziali (Ipo) bancarie. L'indice nazionale Mse Top 20, in particolare, ha conseguito una crescita del 132,7 per cento, una conquista senza precedenti che coincide con il 30mo anniversario della borsa valori mongola, istituita subito dopo l'abbandono del comunismo nel Paese. La Mongolia ha superato quasi indenne la crisi pandemia di Covid-19 nel 2020, ma lo scorso anno i lockdown e le altre ricadute della crisi sanitaria globale hanno influito sul commercio transfrontaliero con la Cina, e alla campagna elettorale tenuta nel Paese sono coincide elargizioni economiche ai cittadini sotto forma di sussidi in denaro e sconti sulle utenze. Tali misure hanno incrementato il reddito disponibile di una quota significativa della popolazione, e parte di tale disponibilità economica è affluita al mercato azionario. Anche l'inflazione, in rialzo del 10 per cento a causa dei danni al sistema degli scambi internazionale, ha spinto le persone a cercare rendimenti superiori investendo in azioni, nonostante il calo dei tassi di deposito bancario. (Cip)