Germania: Forze armate smentiscono rischio esplosione dei razzi Lar

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno smentito le indiscrezioni diffuse dal settimanale “Der Spiegel” circa il rischio di esplosione per i razzi Lar da 110 millimetri. In servizio dal 1969 alla radiazione nel 2000, le armi attendono di essere smaltite in sei depositi in Germania. “Der Spiegel” ha recentemente pubblicato un rapporto riservato del ministero della Difesa tedesco risalente al settembre del 2021, secondo cui tali depositi sono stati chiusi fino a nuovo ordine, con il divieto di manipolare i Lar. I razzi rischierebbero, infatti, di esplodere a causa della fuoriuscita di nitroglicerina. Il problema sarebbe noto dal 2019, ma non sarebbe stata trovata ancora una soluzione. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Bundeswehr ha comunicato che le indiscrezioni sui Lar “non corrispondo ai fatti”. I depositi dei Lar non sono stati chiusi. Inoltre, la concentrazione di nitroglicerina nei razzi è ben al di sotto del 10 per cento ed è quindi innocua. I Lar sono poi immagazzinati in speciali contenitori di cemento, senza alcun rischio per la popolazione. Senza sollecitazioni esterne come urti o vibrazioni, l'autoinneco dei Lar è “escluso per i prossimi anni a causa dell'adeguata protezione chimica”, fornita da “uno stabilizzante” contenuto nei razzi. Allo stesso tempo, vi è da considerare che la fuoriuscita di nitroglicerina è un fenomeno di lungo periodo, “inevitabile a causa di processi fisici e chimici” ed è sottoposto a controlli regolari. (Geb)