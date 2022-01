Cile: Tribunale elettorale certifica vittoria Boric con il 55,87 per cento dei voti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabriel Boric, che ha sconfitto al ballottaggio l'ultra conservatore Antonio Kast, si insedierà a marzo del 2022. A 35 anni sarà il più giovane presidente nella storia del Cile. Il candidato della coalizione Apruebo Dignidad è il presidente che ha raccolto il maggior numero di voti nella storia del Cile ed è il primo ad essersi affermato al ballottaggio dopo essere stato sconfitto al primo turno. Boric ha vinto le elezioni con la promessa di profondi cambiamenti strutturali in linea con l'agenda delle proteste sociali che hanno scosso il Paese. Secondo i dati del servizio elettorale l'ex leader studentesco si è imposto nettamente nei quartieri poveri delle metropoli, tra le donne e gli elettori di età inferiore ai 30 anni. Boric, che riceverà formalmente l'incarico l'11 marzo, si è preso fino a fine gennaio per rendere nota la squadra di governo. "Non ho ancora nomi ma stiamo iniziando i colloqui", ha dichiarato Boric al termine dell'incontro di protocollo con il presidente uscente, Sebastian Pinera, sottolineando che "verrà rispettato il criterio di parità di genere" e che non esclude la scelta di personalità "indipendenti". (segue) (Abu)