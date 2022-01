Cile: Tribunale elettorale certifica vittoria Boric con il 55,87 per cento dei voti (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando di diritti umani Boric ha dichiarato che "in Cile purtroppo c'è ancora impunità, sia per quanto riguarda i crimini commessi durante la dittatura militare che nei confronti delle gravi violazioni ai diritti umani commesse durante le proteste sociali". Il presidente eletto ha quindi anticipato che, in coordinamento con l'Istituto nazionale per i diritti umani (Indh), verranno esaminati tutti i casi delle persone arrestate e messe sotto processo durante le manifestazioni. "Una delle nostre priorità è che si arrivi alla verità, alla giustizia e al risarcimento", ha detto. Da ultimo ha ridimensionato l'importanza del crollo registrato dalla borsa di Santiago subito dopo l'annuncio della sua vittoria. "Le decisioni democratiche non dovrebbero essere soggette a pressioni di questo tipo", ha detto Boric lanciando un segnale distensivo ai mercati: "andremo avanti con le riforme ma gradualmente, le spese vanno finanziate con entrate". (segue) (Abu)