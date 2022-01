Cile: Tribunale elettorale certifica vittoria Boric con il 55,87 per cento dei voti (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E, soprattutto, il governo riformerà il sistema previdenziale, superando i Fondi pensione privati (Afp), sistema ideato da Jose Pinera, fratello maggiore di Sebastian, e ministro del Lavoro e della Previdenza sotto il governo di Augusto Pinochet. "Basta fare affari con le nostre pensioni. Le Afp guadagnano cifre assurde. Difenderemo un sistema previdenziale pubblico senza fine di lucro e senza le Afp", ha detto Boric strappando uno degli applausi più calorosi della serata. Nei mesi scorsi, il Parlamento ha più volte trovato le risorse per affrontare la crisi legata all'emergenza sanitaria, approvando un prelievo straordinario dai fondi pensione privati, minando - sulla spinta della protesta sociale sempre più accesa - un autentico baluardo del sistema contributivo cileno. Attesa anche per le nomine dei ministri dell'Interno e degli Esteri. Si tratta di due dicasteri delicati, nei quali si potrebbero registrare svolte decisive da una parte per la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza, e dall'altra per la collocazione geopolitica del Paese, tradizionale alleato Usa nella regione. (Abu)