Ucraina: vicesegretario di Stato Usa Sherman, diplomazia unica soluzione

24 luglio 2021

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha guidato una delegazione interagenzia del dipartimento di Stato, dipartimento della Difesa, Stato maggiore congiunto e consiglio di Sicurezza nazionale a Ginevra, in Svizzera, per partecipare a una sessione straordinaria del dialogo di stabilità strategica Usa-Russia. Il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergey Ryabkov ha guidato la delegazione di Mosca. La delegazione statunitense, spiega la relativa nota ufficiale del dipartimento di Stato, ha ascoltato le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza e ha presentato le proprie circa la stabilità strategica e le idee per un'azione reciproca per migliorare la stabilità strategica. Sherman ha chiarito che il percorso diplomatico fornisce l'unica soluzione duratura ai problemi di sicurezza di Russia e Stati Uniti. Il vicesegretario ha sottolineato che mentre gli Stati Uniti sono impegnati nella diplomazia, sono anche pronti a imporre costi economici e politici significativi, in stretto coordinamento con i loro alleati e partner se la Russia dovesse intensificare le sue azioni aggressive contro l'Ucraina.(Nys)