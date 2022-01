Usa: trapiantato con successo cuore di un maiale geneticamente modificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato completato negli Stati Uniti il trapianto in un paziente cardiopatico del cuore di un maiale modificato geneticamente. Lo scrive la stampa Usa. L’operazione è stata condotta dal Centro medico dell'Università del Maryland e il paziente, David Bennett, 57 anni, ha superato tranquillamente i postumi dell’intervento. L’operazione, secondo il “New York Times”, ha tutto il potenziale per fornire speranza a centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. Circa 110 mila cittadini Usa stanno aspettando un trapianto di organi e più di 6.000 muoiono ogni anno prima di riceverne uno. Questo tipo di intervento, noto come xenotrapianto, è stato sperimentato nel Maryland dal professor Muhammad M. Mohiuddin. Gli xenotrapianti furono provati per la prima volta negli anni ottanta, ma furono abbandonati subito dopo. Bennett era stato ritenuto non idoneo per un trapianto cardiaco standard. “O morire o fare questo trapianto. Voglio vivere. So che è un salto nel buio, ma è la mia ultima scelta", ha detto Bennett.(Nys)