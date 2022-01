Bolivia: Covid, manifestanti no-vax insistono su abolizione green pass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo stabilito un periodo di sospensione del green pass per dare un'opportunità alla cittadinanza, per evitare accalcamenti e ottimizzare la vaccinazione", ha detto Auza, che ha quindi ribadito che "il 26 riprenderà la validità del carnet di vaccinazione". "Comprendiamo e rispettiamo il diritto a manifestare di certe organizzazioni, ma noi abbiamo assunto l'impegno di salvaguardare la salute di tutto il popolo boliviano, quindi continueremo con la nostra strategia di contenimento, mitigazione, vigilanza epidemiologica e vaccinazione", ha aggiunto. Il ministro ha quindi denunciato "dirigenti di un'organizzazione che si sarebbero vaccinati e adesso aizzano il popolo contro la vaccinazione e le politiche che porta avanti il governo nazionale". "Molta gente è deceduta nella prima ondata di Covid perché non ha potuto vaccinarsi, dovremmo assumere la responsabilità di farlo in onore anche a quelle persone", ha aggiunto. (segue) (Brb)