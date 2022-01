Bolivia: Covid, manifestanti no-vax insistono su abolizione green pass (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi del governo per proseguire la campagna di immunizzazione avvengono mentre nel Paese si è registrato nella prima settimana di gennaio un nuovo record assoluto di contagi, con 60.801 casi. Nonostante questo, segnalano le autorità sanitarie, il tasso di mortalità è dello 0,6 per cento. "La Bolivia ha il tasso di mortalità più basso di tutta la pandemia", ha celebrato il ministro Auza, attribuendo il fatto alla campagna di vaccinazione. Sempre nei primi sette giorni del 2022 in Bolivia si è segnato anche il record di vaccinazioni, con oltre 744 mila dosi somministrate. In totale sono state applicate oltre 10,5 milioni di dosi nel Paese, riferiscono le autorità. Epicentro della pandemia rimane ancora la città di Santa Cruz, con oltre il 56 per cento dei contagi di tutto il Paese, seguita da Cochabamba e Tarija. (Brb)