Corea del Nord: Pyongyang effettua il secondo test balistico in meno di una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato il lancio di un proiettile - probabilmente un missile balistico - nella mattinata di oggi, 11 gennaio. Lo ha reso noto il governo del Giappone, evidenziando che il test balistico è il secondo effettuato da Pyongyang in meno di una settimana. Almeno un missile è stato lanciato dall'entroterra nordcoreano verso il Mar del Giappone attorno alle ore 7.25 (ora locale). Le autorità giapponesi stimano che il proiettile, la cui natura non è stata ancora accertata, si sia inabissato all'esterno della zona economica esclusiva del Giappone, dopo aver compiuto una traiettoria di meno di 700 chilometri. Secondo indiscrezioni di fonti della Difesa rilanciate dai media della Corea del Sud, il missile è stato lanciato dalla provincia nordcoreana settentrionale di Jagang: il proiettile non identificato avrebbe seguito la medesima traiettoria del missile testato dalla Corea del Nord la scorsa settimana, ma a "10 volte la velocità del suono". (segue) (Git)