Giappone: Covid, chiusura confini prorogata ala fine di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha ulteriormente prorogato sino alla fine di febbraio i provvedimenti che vietano l'ingresso nel Paese ai cittadini stranieri non residenti per contenere la propagazione della pandemia di Covid-19 nel Paese. Lo ha annunciato oggi il primo ministro giapponese, Fumio Kishida. Il divieto d'ingresso è in vigore dal 30 novembre, dopo che nel Paese è stato confermato il primo caso della variante Omicron del Sars-Cov-2. Kishida ha spiegato nel corso di una conferenza stampa che "il quadro attuale (delle misure di chiusura dei confini) verrà mantenuto sino alla fine di febbraio". L'ingresso in Giappone è attualmente vietato anche agli stranieri titolari di visti di studio o lavoro; i giapponesi e gli stranieri residenti nel Paese devono sottoporsi ad un periodo di quarantena di 14 giorni, 6 dei quali presso strutture adibite dalle autorità giapponesi. (segue) (Git)