Imprese: Murata e altre grandi aziende giapponesi lasciano la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Murata Manufacturing e altre aziende giapponesi fornitrici del settore tecnologico stanno accelerando il processo di emancipazione dalla Cina nel contesto delle crescenti pressioni tra la prima potenza asiatica e gli Stati Uniti. Murata, primo produttore mondiale di condensatori e fornitore di Apple, ha annunciato già lo scorso novembre l'apertura di un nuovo stabilimento in Thailandia entro ottobre 2023. Intervistato da "Nikkei", il presidente dell'azienda Norio Nakajima ha spiegato che il nuovo impianto diverrà grande quanto quello che l'azienda opera a Wuxi, vicino a Shangai. Murata Manufacturing è dipesa per anni dalla Grande Cina per generare la metà del suo fatturato, ma intende emanciparsene progressivamente guardando all'Indo-Pacifico per la sua crescita futura. Iniziative simili sono state adottate da altri campioni della manifattura avanzata giapponese, come Renesas e Tokyo Electron. (segue) (Git)