Imprese: Murata e altre grandi aziende giapponesi lasciano la Cina (2)

- "C'è il rischio che possa accadere qualcosa al di fuori del nostro controllo", ha spiegato Nakajima, riferendosi ad esempio a misure sanzionatorie sa parte degli Stati Uniti. "E' imperativo diversificare la nostra catena di fornitura", ha aggiunto il presidente di Murata, evidenziando che stanno facendo altrettanto grandi aziende clienti come Apple. "Il paese più popoloso del Globo oggi potrà essere la Cina, ma tra 30 anni sarà l'India, e più avanti sarà l'Africa", ha commentato Nakajima. "Queste economie saranno allineate agli Stati Uniti o alla Cina? Non lo sappiamo, ma dovremmo essere in grado di rispondere a entrambi gli scenari". (Git)