Messico: ministro Ebrard, lotta contro fabbricanti di armi sarà nostra priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto dell'anno scorso il governo di Lopez Obrador aveva iniziato un'azione legale presso il tribunale civile di Boston contro l'industria delle armi statunitense accusandola di negligenza nella commercializzazione e di fabbricare prodotti specifici per i narcotrafficanti. "Hanno la responsabilità, sanno chi acquista queste armi e sviluppano modelli per i narcos con diversi tipi di accordi", aveva affermato il ministro degli Esteri in una conferenza stampa. Ebrard aveva sottolineato che la causa non è volta solo ad ottenere un indennizzo per i danni causati dalle armi Usa e che non è diretta contro il governo di Joe Biden. "Vogliamo ridurre il traffico illegale di armi non solo che si ripari il danno" ha dichiarato il ministro. Tra le fabbriche citate nella causa figurano Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co. (Mec)