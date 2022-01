Etiopia-Usa: colloquio Ahmed- Biden, focus su questioni regionali e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed. Lo riferisce una nota diramata dall’ufficio del premier etiope, nella quale si precisa che Ahmed ha condiviso con l’inquilino della Casa Bianca informazioni sulle operazioni in corso nel nord del Paese e lo ha aggiornato degli sforzi in corso per risolvere il problema dell’assistenza umanitaria e per ricostruire le aree recentemente liberate. Le parti hanno concordato sulla necessità di rafforzare le relazioni bilaterali e di collaborare attivamente su questioni di comune interesse.(Res)