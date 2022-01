Cile: Tribunale elettorale certifica vittoria Boric con il 55,87 per cento dei voti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alla pandemia e alla criminalità saranno due degli assi centrali del programma di governo del presidente eletto del Cile, Gabriel Boric. Lo ha affermato lo stesso Boric, in un'intervista rilasciata sempre lunedì al quotidiano "Concepcion", la prima concessa ad un mezzo stampa da quando ha vinto il ballottaggio del 19 dicembre. "La lotta alla delinquenza senza dubbio sarà centrale, perché la gente vuole vivere tranquilla e recuperare la dimensione di quartiere, come anche la lotta alla pandemia, perché non è ancora finita", ha dichiarato il presidente eletto, sottolineando l'importanza di portare avanti la campagna di vaccinazione. Sul fronte della sicurezza l'ex leader studentesco ha ribadito l'importanza di una "profonda riforma" della forza di polizia (Carabineros) affermando di aver riscontrato una buona predisposizione del capo dei Carabineros, generale Ricardo Yanez su questo punto. (segue) (Abu)