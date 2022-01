Cile: Tribunale elettorale certifica vittoria Boric con il 55,87 per cento dei voti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi che si prospettano "non saranno semplici" e i progressi dovranno essere fatti attraverso "accordi ampi", "passo dopo passo, per non mettere a rischio le conquiste già ottenute". Secondo pilastro sarà per Boric la difesa della democrazia "durante tutti i giorni del nostro governo". Una democrazia che diviene "di sostanza" se coinvolge la gente, ha sottolineato il presidente eletto per il quale "i motivi della rivolta sociale" che per lunghi mesi hanno tenuto impegnata la piazza, "sono tuttora vigenti". Si tratta di "procedere con passi piccoli ma precisi", prosegue Boric lanciando al tempo stesso un monito agli estremismi. "Destabilizzare le istituzioni porta direttamente al regno dell'abuso, della legge della giungla", finendo per causare "sofferenza ai meno protetti e ai più deboli". (segue) (Abu)