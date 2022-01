Cile: Tribunale elettorale certifica vittoria Boric con il 55,87 per cento dei voti (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boric ha lanciato quindi un appello al "rispetto dei diritti umani, sempre e in ogni luogo". Si tratta di un impegno "senza esitazioni", ha detto il futuro presidente ricordando i sanguinosi scontri tra le forze di sicurezza, mobilitate con apposite leggi di eccezione costituzionale, e i manifestanti. "Mai, per nessun motivo al mondo, si dovrà accettare un presidente che dichiara guerra al suo proprio popolo". Boric ha quindi ribadito alcuni dei punti di maggiore discontinuità con il governo del presidente uscente Sebastian Pinera. "Vogliamo una salute che non discrimini tra ricchi e poveri. Fino a quando dobbiamo sopportare queste diseguaglianze? Com'è possibile che nelle province e nelle zone più remote non ci sia la stessa attenzione che c'è al centro?". (segue) (Abu)