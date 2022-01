Bolivia: Covid, manifestanti no-vax insistono su abolizione green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruppi di manifestanti no-vax in Bolivia hanno inscenato lunedì nella città di El Alto una nuova manifestazione contro il governo per esigere l'abolizione del green pass dopo averne ottenuto la sospensione temporanea fino al 26 gennaio. "Non possono obbligare la popolazione a vaccinarsi", affermano i manifestanti, secondo quanto riporta il quotidiano "El Deber". La protesta sta mettendo in seria difficoltà il governo in quanto tra i gruppi no-vax figurano molti dei votanti del Movimento politico al socialismo. Si tratta di persone appartenenti a settori umili, spesso commercianti dei numerosi mercati informali che si oppongono sia alle restrizioni al movimento e all'accesso ai servizi pubblici, che all'uso del vaccino piuttosto che delle medicine tradizionali. Il ministro della Salute, Jeyson Auza, ha tuttavia ribadito che il 26 verrà reintrodotto l'obbligo del green pass e che la sospensione è stata concessa solo per permettere a un maggior numero di persone di vaccinarsi. (segue) (Brb)