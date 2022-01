Finanza: Mediobanca conclude con successo emissione di senior preferred bond da 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca ha concluso oggi con successo il collocamento di un senior preferred Bond con scadenza a 7,5 anni e opzione call prevista dopo 6.5 anni (luglio 2028) per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro. Il senior preferred bond, prezzato a 99.472 con un rendimento pari al MS+90bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini per oltre 1,1 miliardi di Euro che hanno permesso di raggiungere la size obiettivo di 500 milioni di euro. Il nuovo prestito obbligazionario - riferisce una nota di Mediobanca - si colloca all'interno del programma Emtn da 40 miliardi annunciato lo scorso 22 dicembre. Il prestito garantirà una cedola fissa dell'1 per cento che diventerà variabile e collegata all'Euribor trimestrale dopo la data del possibile rimborso anticipato di luglio 2028.(Com)