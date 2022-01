Sanità: assessora Scuola Roma, bonus psicologico Regione Lazio ottimo segnale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tante occasioni di incontro mi è stato sollevato dagli stessi studenti e studentesse l'esigenza di affrontare con attenzione questo aspetto. Avevamo auspicato un intervento strutturale da parte del governo e del parlamento che purtroppo non c'è stato. Questa misura pone un rimedio importante e soprattutto indica una direzione: quella di mettere la salute mentale al centro del benessere e considerare indispensabile l'investimento sul sistema sanitario pubblico", conclude. (Com)