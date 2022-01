Argentina-Usa: ministro degli Esteri Cafiero incontrerà Blinken il 18 gennaio a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Santiago Cafiero, sarà il 18 gennaio a Washington per una riunione "di alto livello" con l'omologo statunitense, il segretario del dipartimento di Stato Antony Blinken. Lo hanno confermato lunedì a "Nova" fonti del governo di Buenos Aires, che sottolineano che al centro della riunione - la prima che intercorre tra i ministri degli Esteri dei due Paesi - sarà "l'agenda bilaterale completa", e "non solo lo sblocco del negoziato con il Fondo monetario internazionale (Fmi)". La precisazione da parte del ministero degli Esteri, se da una parte tende a ridimensionare la centralità della questione del debito nell'agenda con il principale azionista dell' Fmi, dall'altra conferma l'attuale situazione di stallo del negoziato. "Per quanto gli Usa detengano la maggioranza nessuno uscirà dalla riunione annunciando un accordo con il Fondo", precisano da Buenos Aires. (segue) (Abu)