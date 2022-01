Argentina-Usa: ministro degli Esteri Cafiero incontrerà Blinken il 18 gennaio a Washington (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'agenda dell'incontro tra Cafiero e Blinken, se non il negoziato con il Fondo monetario, potrebbe entrare ad ogni modo anche la questione del concreto avvicinamento che Buenos Aires sembra aver intrapreso nei confronti della Cina. I media argentini danno per scontata la presenza del presidente Alberto Fernandez il 3 febbraio a Pechino in occasione dell'inaugurazione dei Giochi olimpici invernali, su invito di Xi Jinping. Alcuni si avventurano inoltre ad annunciare che la visita sarà l'occasione anche per annunciare l'ingresso ufficiale dell'Argentina nel progetto cinese della Nuova via della seta. Al di là delle speculazioni, un fatto certo è che l'Argentina ha assunto la settimana scorsa la presidenza della Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac) e che la Celac ha siglato a sua volta un "Piano di azione congiunta" con la Cina su questioni strategiche come la sicurezza, la lotta al terrorismo, la tecnologia 5G, il commercio e la cooperazione spaziale. (Abu)