- VARIE/2- "Diritti e nuove cittadinanze". Pop - idee in Movimento e Confronti incontrano Cecilia D'Elia, candidata del centro-sinistra alle elezioni suppletive della Camera dei Deputati del 16 gennaio nel collegio Roma 1. Interverranno: Marta Bonafoni, Pop - idee in Movimento; consigliera Regione Lazio, Mariangela De Blasi, Arci Solidarietà Onlus, Valentina Brinis, Open Arms, Luigi Manconi, A Buon Diritto, Sabika Shah Povia, giornalista. Modera: Claudio Paravati, direttore Centro Studi e Rivista 'Confronti'.Roma, Associazione Centofiori, via Goito 35/b (ore 17:30) (Rer)