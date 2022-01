Lazio: Buschini (Pd), primarie percorso giusto per futuro candidato presidente Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho seguito attraverso la diretta Facebook l’iniziativa 'insieme per il Lazio 2030', fortemente voluta dal vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, dalla quale emergono con grande forza le potenzialità straordinarie della nostra regione su molti ambiti". Lo dichiara, in una nota, Mauro Buschini , consigliere regionale Lazio. "Il Pnrr - aggiunge - può rappresentare una grande occasione per il Lazio se avremo la capacità di guardare lontano, come ha ripetuto Leodori nelle sue conclusioni, avendo la capacità di pensare ad uno sviluppo che abbia la sostenibilità come elemento cardine. Ho trovato l’intero dibattito come l’inizio di un percorso di concertazione e condivisione che mai può mancare in un momento di scelte epocali come quelle che dobbiamo compiere nei prossimi mesi. Sono altresì d’accordo con Daniele Leodori nella risposta data in merito al metodo delle primarie, come il percorso giusto per condurci alla scelta del futuro candidato presidente della regione per il centro sinistra. Primarie e coalizione ampia possono, nel solco del lavoro di questi anni, rappresentare una nuova e vincente stagione per il nostro governo regionale", conclude.(Com)