Cile: Tribunale elettorale certifica vittoria Boric con il 55,87 per cento dei voti

- Il Tribunale elettorale del Cile (Tercel) ha certificato in via ufficiale il risultato del ballottaggio delle presidenziali del 19 dicembre nel quale il candidato della coalizione di sinistra Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, si è imposto con 55,87 per cento. Si è trattato di un passaggio esclusivamente formale che ha attestato la vittoria di Boric, ampiamente riconosciuta anche dal suo avversario, il rappresentante del Partito repubblicano José Kast, fin dai minuti successivi alla chiusura dei seggi. Alla cerimonia, tenuta nella sede del Tercel nel centro della capitale Santiago, hanno assistito anche la presidente del Senato, Ximena Rincon; il presidente della Camera dei deputati, Diego Paulsen; la presidente dell'Assemblea Costituente, Maria Elisa Quinteros; il presidente del consiglio direttivo del Servizio elettorale, Andrés Tagle; e il notaio generale della Repubblica, Jorge Bermudez. (segue) (Abu)