Cile: Tribunale elettorale certifica vittoria Boric con il 55,87 per cento dei voti (3)

- L'alfiere della coalizione Apruebo Dignidad ha quindi ribadito di essere consapevole del fatto che, nonostante la vittoria alle presidenziali, il suo governo non potrà contare su una maggioranza propria in parlamento e che il dialogo con le altre forze politiche sarà un elemento determinante nella gestione dell'esecutivo. "Commetteremmo un grave errore se interpretassimo con arroganza il risultato del ballottaggio pensando di poter prescindere dal dialogo", ha affermato Boric. "Ho già detto in campagna che l'equilibrio di forze sia alla Camera che al Senato rappresenta un'opportunità", ha aggiunto il futuro presidente cileno, secondo il quale c'è una "buona predisposizione da entrambe le parti a intavolare un dialogo". "Proporremo il nostro programma, chiaramente dobbiamo provarci, e su questo la società civile avrà un ruolo importante, la politica va molto al di là del parlamento e del governo", ha aggiunto. (segue) (Abu)