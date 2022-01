Cile: Tribunale elettorale certifica vittoria Boric con il 55,87 per cento dei voti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boric ha quindi parlato di cambiamenti graduali che tengano conto che "il Cile non si reinventa dalla notte alla mattina", anche se ha ribadito che il Paese ha bisogno "di cambiamenti strutturali" e di "un nuovo modello di sviluppo". "Non possiamo continuare a basare il nostro modello sull'industria mineraria, dobbiamo aggiungere complessità e sostenibilità, non solo cercare di contenere gli effetti del modello attuale", ha detto. Il leader della coalizione di sinistra Apruebo Dignidad ha assicurato inoltre che verrà tenuto conto delle esigenze di responsabilità fiscale e di riduzione del deficit. "Venerdì mi sono riunito con il direttorio della Banca centrale e ho ribadito l'impegno al processo di convergenza fiscale", ha detto Boric, sottolineando che nel suo governo "ogni spesa permanente dovrà essere avallata da un'entrata permanente". La differenza con il governo attuale sarà nell'origine delle entrate, con una profonda redistribuzione attuata attraverso una riforma fiscale. (segue) (Abu)