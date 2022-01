© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha lanciato per la seconda volta in meno di due settimane un "proiettile non identificato" nel Mar del Giappone. Lo rendono noto i governi di Seul e Tokyo, invitando le navi in transito nell'area a stare alla larga dalla zona in questione e a segnalare qualsiasi impatto in acqua.(Git)