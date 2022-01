Imprese: talenti in fuga da Microsoft, attirati da Meta per produrre realtà aumentata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team specializzato sulla realtà aumentata di Microsoft ha perso circa 100 dipendenti altamente specializzati nell'ultimo anno, molti dei quali sono finiti tra le fila di Meta Platforms, la società che possiede tutti i prodotti legati a Facebook. Lo riferisce il “Wall Street Journal” che ha sentito direttamente alcuni dei lavoratori in questione. La fuga di talenti dall’azienda fondata da Bill Gates verso quella nata su iniziativa di Mark Zuckerberg si inserisce nella cosa alla produzione del “metaverso”, cioè una realtà virtuale aumentata. I concorrenti di Microsoft hanno reclutato persone con esperienza nello sviluppo di cuffie per realtà aumentata, a volte offrendo di raddoppiare i loro stipendi. Il gruppo di realtà aumentata di Microsoft impiega circa 1.500 dipendenti. I profili LinkedIn di oltre 70 ex dipendenti del team HoloLens mostrano che hanno lasciato Microsoft nell'ultimo anno. Più di 40 si sono uniti a Meta, che sta mettendo in campo una grande spinta verso la tecnologia della realtà alternativa.(Nys)