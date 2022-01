﻿Covid: Fassina (Leu), accogliere proposte presidi per mascherine Ffp2 a scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte del presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, "sono totalmente condivisibili: la dotazione a tutte le scuole della funzionalità del sistema informatico della pubblica istruzione per individuare immediatamente lo stato vaccinale degli studenti; la dotazione di mascherine Ffp2 a tutto il personale e agli alunni; l'utilizzo delle parafarmacie per fare i test Covid. È grave che a Gennaio, quando da settimane, anzi da mesi, è previsto l'aumento dei contagi non siano state ancora attuate. Sarebbe utile che il ministro Bianchi spiegasse al Parlamento le ragioni del gravissimo ritardo". Lo afferma in una nota il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. (Rin)