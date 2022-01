Usa-Cina: Blinken, sanzioni Pechino a difensori libertà religiosa "ennesimo affronto a diritti universali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha criticato le sanzioni imposte il mese scorso dalla Cina nei confronti di quattro commissari statunitensi della Commissione per la libertà religiosa internazionale (Uscirf) costituiscono "l'ennesimo affronto della Repubblica popolare cinese (Rpc) contro diritti universali". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ricordando che fra le persone sanzionate ci sono il presidente Uscirf, Nadine Maenza, il vicepresidente Nury Turkel e i commissari Anurima Bhargava e James W. Carr. "La Rpc ha precedentemente sanzionato altri tre attuali o ex commissari dell'Uscirf, oltre a decine di attuali o ex funzionari e organizzazioni statunitensi che promuovono la democrazia e il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo, tutti senza merito", si legge nella nota del dipartimento di Stato, in cui Washington si dice "imperterrita" di fronte a simili misure e "solidale" con Uscrirf ed il suo staff. Gli Stati Uniti - prosegue la nota - sono impegnati a difendere i diritti umani in tutto il mondo e continueranno a utilizzare tutti gli strumenti diplomatici ed economici per promuovere la responsabilità. (segue) (Nys)