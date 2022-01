Imprese: Bagnai (Lega) su Carige, tutelato interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Valutiamo positivamente la decisione del Fitd di assegnare a Bper l'esclusiva per trattare la cessione di Carige". Lo afferma in una nota il senatore Alberto Bagnai, responsabile Economia della Lega. "È stato tutelato l'interesse nazionale, evitando di favorire con soldi del contribuente gruppi esteri, ed emerge finalmente l'embrione di quello che potrebbe essere un terzo polo bancario, dedicato all'economia reale e allo sviluppo dei territori", osserva. (Com)